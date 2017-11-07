"Нафтогаз" подал кассацию на журналистку "Украинской правды"

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Вторник, 7 ноября 2017, 12:03

НАК "Нафтогаз Украины" 12 октября подал в Высший административный суд кассационную жалобу на журналистку "Украинской правды" Татьяну Козыреву.

Об этом говорится в статье УП "Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России".

"С одной стороны, он ("Нафтогаз" - ред.) идет в Высший суд, чтобы скрыть от журналистов расходы на лоббизм против "Северного потока-2". А с другой - заключает договор с французской ENGIE, одной из пяти компаний-партнеров "Северного потока-2", которые покупают услуги лоббистов, чтобы обойти санкции ЕС и США против нового трубопровода в обход Украины", - объясняют авторы материала.

Сообщается, что компания обжалует решение двух предыдущих судебных инстанций. В споре журналисты требуют от "Нафтогаза" показать копии его контрактов с лоббистами.

Как известно, 11 октября Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию госкомпании "Нафтогаз Украины", с помощью которой та пыталась уйти от ответа на "неудобный" вопрос от "Украинской правды".

Информационный запрос к "Нафтогазу" Козырева направила в ходе проведения журналистского расследования относительно американских лоббистов.

В ответе на запрос "Нафтогаз" аргументировал непредоставление контрактов тем, что, во-первых, запрашиваемая информация является не публичной, а коммерческой. А во-вторых, что НАК "Нафтогаз" вообще не является распорядителем информации в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

На одном из судебных заседаний "Нафтогаз" объяснил, что не предоставил на информационный запрос копии контрактов, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge, так как "национальная акционерная компания "Нафтогаз" не заключала контрактов с такими компаниями.

Украинская правда
Темы: Нефтегаз СМИ суд
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