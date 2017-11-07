В Киеве сгорел Ауди, который может принадлежать экс-министру

7 ноября около 4:45 утра произошел пожар в автомобиле по улице Кудряшова, 18 в Киеве. Возможно, авто принадлежит водителю экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, или же самому Пивоварскому.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева, загорелся автомобиль марки "Audi", возгорание ликвидировали в 5:17.

"В результате пожара поврежден салон, фары, правое крыло и дверь. Никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

В то же время, как сообщают в соцсети, авто сначала взорвалось, а потом загорелось.

По данным пользователей Facebook, эта машина принадлежит экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и всегда парковалась на Кудряшова, 18.

скриншот с facebook

Другие говорят, что это авто водителя Пивоварского.

В ГСЧС не смогли назвать предварительную причину взрыва, попросив обратиться в полицию.

"Это не мы устанавливаем причину. Этим занимается полиция. Был ли там взрыв, мы не можем сказать, ведь это криминалисты устанавливают, это они отбирают вещества на исследования", - сказала пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

"Мы передали предварительную версию "поджог", как всегда это делаем, когда получаем заявку о пожаре. Если бы мы получили заявку о взрыве и пожаре, то мы бы так и передали. Может, там и был взрыв, но наш инспектор этого увидеть не может, это должно выяснить следствие. Следственно-оперативная группа была на месте ", - добавила она.

В полиции также ответили, что не могут назвать предварительную причину возгорания.

"Нам предварительную причину называют пожарные", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

На вопрос, действительно ли это авто принадлежит Пивоварскому, Блищик сказала:

"Это авто зарегистрировано на человека с другой фамилией".

На уточняющий вопрос, принадлежит ли эта машина водителю Пивоварского, спикер полиции отметила, что не знакома ни с Пивоварским, ни с его водителем, поэтому ничего не может сказать об этом.

Уголовное производство по этому факту еще не открывали. Как пояснила Блищик, у полиции для этого есть сутки.

"Украинская правда" обратилась по комментарии относительно пожара к Пивоварскому. Он не поднимает трубку.