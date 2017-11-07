ВCП разрешил арестовать главу Хозсуда Сумщины из-за взятки

917 просмотров
Вторник, 7 ноября 2017, 12:35

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Александра Коваленко, который до недавнего времени занимал должность судьи Хозяйственного суда Сумской области.

Об этом ВСП сообщает 7 ноября.

К представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры приложены копии материалов в доказательство вины судьи – и ВСП дала согласие на содержание Александра Викторовича Коваленко под стражей.

 

Ранее судью Александра Коваленко уволили с должности главы Хозяйственного суда Сумской области после коррупционного скандала.

Как сообщает пресс-служба Хозсуда Сумской обасти, 5 ноября на общем собрании судей рассмотрели и удовлетворили заявление Коваленко об увольнении.

В заявлении судья утверждает, что спецслужбы устроили против него "провокацию" 1 ноября.

 

В тот день Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на взятке главы Сумского хозсуда. По данным ведомства, судья через посредника требовал от бизнесмена более 26 тысяч долларов за решение земельного вопроса, а полученные деньги злоумышленники сразу меняли на иностранную валюту.

 
СБУ

2 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили голове Хозяйственного суда Сумской области о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст. 368 УКУ.

3 ноября в Высший совет правосудия направили ходатайство о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
sumy.today

Коваленко утверждает, что его увольнение не является признанием вины и что он будет защищать свою репутацию в суде.

Темы: суд взятка Сумы СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Нафтогаз" подал кассацию на журналистку "Украинской правды" 7 ноября 2017, 12:03
Суд не признал пограничника Колмогорова невиновным - прокуратура 6 ноября 2017, 21:49
Суд амнистировал участника захвата Харьковской ОГА 6 ноября 2017, 21:17
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В НАБУ отрицают подготовку подозрения Севостьяновой
НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины – генсек альянса
В Раде лишь 31 нардеп проголосовал за отставку Авакова
Верховная Рада приняла в первом чтении проект о выборах
Все новости
исследование

2017 год таки установил рекорд по знойности

made in Ukraine

Gallery 48 – магазин украинской масс-маркет одежды

исследование

6 мифов о детском сне, которые нужно забыть