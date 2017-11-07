НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины – генсек альянса
Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины получить полноценное членство в НАТО.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос Европейской правды в Брюсселе.
"Украина – близкий партнер альянса. Мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул он.
В то же время, генеральный секретарь не ответил на поставленный вопрос о том, входит ли Украина в список "aspiring nations" то есть государств, которые декларируют стремление обрести полноценное членство в альянсе.
Как известно, до сих пор в официальных заявлениях НАТО в этом перечне называли три государства: Македонию, Боснию и Герцеговину и Грузию. Украина в 2017 году сообщила альянсу об официальной цели обрести членство в альянсе, но до сих пор со стороны альянса не звучал обновленный перечень ‘aspiring countries’.
Пока неясно, добавляет заявление Столтенберга к этому перечню также Украину.
По поводу дальнейшего сотрудничества НАТО и Украины, генеральный секретарь заявил, что его приоритетом являются реформы.
"Сейчас мы должны сфокусироваться на реформах, которые ведут Украину к НАТО", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в сентября Таджан Илдем, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии подчеркнул, что НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины.
"Мы должны сохранять перспективу членства в НАТО для Украины как европейской страны, не позволяя ни одной другой стране, в том числе России, иметь право вето относительно вступления", - заявил он.
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