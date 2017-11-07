Интересы "Нафтогаза" лоббировал член правительства Трампа

Лоббистом НАК "Нафтогаз Украины" выступал Уильям Брайан, который уже более 8 лет работает в американском правительстве.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России".

По данным УП, Брайан является президентом компании Energy Group при американской ValueBridge. Последняя была лоббистом украинской государственной компании. Продолжалось это меньше месяца, до середины марта 2017 года.

За организацию встреч с политиками и представителями медиа американские лоббисты получили 18,7 тысяч долларов от дочерней структуры "Нафтогаза" - компании "Укргазвыдобування".

Именно Брайан открывал 7 марта презентацию украинской делегации из "Нафтогаза" в американском городе Хьюстон во время международной энергетической конференции CERA Week.

На презентации также выступали председатель правления "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко и уполномоченный по работе с органами государственной власти "Нафтогаза" Вадим Гламаздин.

По информации УП, 8 лет подряд Уильям Брайан работал в Департаменте энергетики США, в последнее время - как старший советник Управления международных дел. В конце мая 2017 года Брайан получил должность советника по вопросам науки и техники Секретариата Департамента внутренней безопасности США.

Новоиспеченный чиновник Трампа проигнорировал запрос Украинская правда относительно его контактов с американскими должностными лицами и представителями медиа в пользу "Нафтогаза" за несколько месяцев до введения США санкций против России.

Украинская правда