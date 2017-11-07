Дело руководителя порта в Николаеве ушло в суд: ущерб на 4 млн

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Вторник, 7 ноября 2017, 15:08

Обвинительный акт в отношении руководителя госпредприятия "Николаевский морской торговый порт", который нанес государству ущерб на сумму более 4 миллионов гривен, направлен в суд.

Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Генпрокуратуры.

"07.11.2017 прокурор в Заводский районный суд г. Николаева направил обвинительное заключение в отношении руководителя указанного государственного предприятия по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт" подозревают в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров с частными предприятиями об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями указанного госпредприятия длиной 8291,4 п м на сумму более 4 млн грн.

В ГПУ отмечают, что за содеянное уголовное правонарушение (преступление) госслужащему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Темы: Николаев Генпрокуратура коррупция
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