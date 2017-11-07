Колмогоров заявил, что решение стрелять принял сам согласно инструкции

Освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров заявляет, что решение, стрелять или нет, каждый пограничник принимает сам, такое право дает им специальная инструкция.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Приказ у меня был остановить машину, задержать и досмотреть. Решение стрелять или не стрелять в Госпогранслужбе каждый пограничник принимает сам, когда он находится в наряде, согласно 200-му приказу", - заявил Колмогоров.

Как известно, приказ №200 содержится в инструкции о применении оружия во время охраны государственной границы, принятой 21 октября 2003 года.

Пограничник допускает, что стал фигурантом этого дела из-за чьей-то личной неприязни к нему.

В свою очередь, руководитель группы пограничной службы в секторе "М" АТО генерал-майор Олег Медведчук отметил, что сторона защиты, вероятно, попытается изменить территориальную подсудность рассмотрения дела Колмогорова, перенеся его подальше от фронта.

"У этих судей (прифронтовых судов – ред.) есть связи с оккупированными территориями, там живут их родные, находится их имущество, на них может быть влияние, и это нужно однозначно учитывать", - объяснил он.

Как сообщалось, Колмогоров заявляє, що обов'язково повернеться на службу у прикордонні війська.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

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