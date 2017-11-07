Дело об убийстве 10 спецназовцев из-за предательства перевели в Кропивницкий

Высший спецсуд передал на рассмотрение в Кропивницкое дело об убийстве 10 украинских военных о взятии в плен еще 5, после предательства жителя поселка Латышево,который в разгар активной фазы войны на Донбассе, выдал спецназовцев террористам.

Об этом сообщает корреспондент LIGA.net, из заседания Высшего специализированного суда.

Сообщается, что Высший спецсуд удовлетворил ходатайство о переносе слушаний дела бойцов 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, погибших в 2014 году на захваченной боевиками территории Донбасса в результате предательства местного жителя.

"Дело передается в суд Кропивницкого.Коллегия в составе трех судей полностью удовлетворила ходатайство представителя родственников погибших спецназовцев Елены Яркиной о переносе слушания дела в другой город", - отмечает информагентство.

Также уточняется, что причиной ходатайства стало место проживания большинства членов семей погибших, которым физически трудно посещать заседания суда в Киеве.

"Уже там (в Кропивницком - ред.) дело будет рассматриваться по своей сути, с самого начала. И речь идет о заочном осуждении", - рассказала Яркина.

Она также отметила, что пока не известна дата первого слушания.

О деталях этой истории на своей странице в Facebook рассказала координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.

По ее словам, 23 июля 2014 года ПЗРК террористов "ДНР" сбило два самолета Су-25 Воздушных сил ВСУ. Один из летчиков катапультировался, но приземлился на оккупированной территории, в 2х километрах от села Латышево Шахтерского района.

Это село находится недалеко от города Снежное и российской границы, сейчас под контролем так называемой "ДНР".

29 июля на его поиски выдвинулась группа из 19 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения.

"В Латышево группа заехала во двор с ангаром, где ее любезно встретил хозяин Николай Бутрименко, местный предприниматель, в то время депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов", - написала Решетилова.

Она отметила, что мужчина приветливо встретил бойцов и предложил переночевать у него, а сам якобы поехал проведать больную жену в Снежное.

Но позже вернулся с вооруженным группировкам "ДНР" на БТРах и БМП во главе с будущим "мэром" Горловки Станиславом Кимом.

"Группа спецназовцев была окружена и расстреляна. 10 украинских бойцов погибло. Пятеро попали в плен", - добавила Решетилова.

По ее словам, впоследствии, прокуратура Донецкой области квалифицировала это событие как теракт, расследовала его и передала в суд (два отдельных производства - по Бутрименко и по боевикам).

"Кроме Бутрименко и Кима, следователями были установлены личности еще трех обвиняемых. Это граждане Украины и России - Андрей Борисов, Алексей Новиков и Иван Бирков" , - написала Решетилова.

"По данному уголовному производству потерпевшими признаны 23 человека, из которых 9 человек - это военнослужащие, которые остались живыми, пятеро из которых прошли через плен незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольной Украины, остальные - это матери, отцы, жены и близкие родственники погибших 10 военнослужащих", - добавила она.

Она подытожила, что на данный момент суд проходит заочно, а "те, кто убивал украинских военных продолжают жить и находятся на оккупированных территориях.





