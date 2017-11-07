Геращенко: Найден автомат, из которого расстреляли автомобиль с Окуевой

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Вторник, 7 ноября 2017, 16:13

Следователи нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль, в котором находились доброволец АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Об этом сообщил нардеп от НФ, член коллегии МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямый".

По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, из него стреляла.

"По делу об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем следы ДНК того человека, который им пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции", - сказал он.

"Они идентифицируют это ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", - добавил Геращенко.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Амина Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Окуеву и ее мужа совершали нападение.

1 июня 2017 в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: МВД криминал Киев
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