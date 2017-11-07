Аваков объяснил ограничение въездов в Киев
Министр внутренних дел Арсен Аваков объясняет ограничение въездов в Киев со всех направлений действием специального режима антитеррористической безопасности.
Об этом он сказал "Українським новинам" во вторник.
"Спецрежим антитеррористической безопасности идет уже неделю", – объяснил глава МВД ограничения во въезде.
Аваков не уточнил, как долго такой режим продлится.
Ранее "Українські новини" писали о больших заторах при въезде в город и в самой столице.
Агентство собрало реакцию в соцсетях. Пользователи сообщали, что ограничения движения автомобилей на въезде в город связаны с проверками авто – чтоб не ввозили оружие и взрывчатку. Однако по какому принципу проверяют машины, не сообщалось.
Как сообщалось, полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.
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