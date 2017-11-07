Амнистированный захватчик Харьковской ОГА объявлен в розыск

Россиянин Сергей Юдаев, который 6 ноября был признан виновным в организации беспорядков при захвате Харьковской облгосадминистрации и тут же амнистирован, объявлен в розыск по новому делу.

Об этом сообщил во вторник на брифинге начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает "Интерфакс-Украина".

"Ему было сообщено о ходатайстве явиться в суд для избрания меры пресечения. Он не явился… Сегодня он объявлен в розыск и следователи принимают меры, чтобы установить его местонахождение", - сказал Бех.

По его словам, в понедельник следователь Новобаварского отдела полиции Харькова уведомил Юдаева о подозрении по статье 122 УК (нанесение телесных повреждений средней тяжести).

"По информации СИЗО, находясь в медпункте, он (Юдаев – ред.) нанес телесные повреждения другому человеку, который упал и в результате нанесения этого удара получил травму", - рассказал Бех.

Как сообщалось, в понедельник Киевский районный суд Харькова признал Юдаева виновным в массовых беспорядках во время захвата Харьковской областной государственной администрации и хулиганстве в редакции новостей "АТН" в апреле 2014 года. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы и сразу же освободили по амнистии.