Саакашвили показал справку о своей "легальность" в Украине

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Вторник, 7 ноября 2017, 17:58

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Саакашвили опубликовал справку с Миграционной службы Украины, что свидетельствует легальность его пребывания на территории Украины.

Справку он опубликовал в Facebook.

 

Как известно, Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Движение новых сил" Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. Саакашвили обжалует отказ в суде.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости.

Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.


10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Темы: Саакашвили гражданство
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