ВРП назначила бессрочно судью, которая лишала водительских прав автомайдановцев

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Вторник, 7 ноября 2017, 19:14

Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда города Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала прав управления транспортными средствами участников поездки в Межигорье.

Об этом говорится в сообщении ВРП.

Докладчиком по дисциплинарному производству и по назначению Захарчук бессрочно была одна и та же член ВРП, а также победитель конкурса в Верховный суд - Алла Леско, отмечает адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

"Важно отметить, что дело Захарчук, а именно отсутствие мотивированного решения по ней, а также полное игнорирование доказательств, предоставленных адвокатами потерпевших стало одним из оснований для отрицательного заключения ОСД (Общественный совет доброчесности - ред.) относительно А. Леско", - добавляет Маселко .

По его мнению, "теперь нужно доказать - Леско и ВРП были правы относительно Захарчук и ничего она не нарушала".

Адвокат подчеркнул, что ВРП закрыла глаза на нарушения, допущенные Захарчук при рассмотрении дела.

"Ибо ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - ред.) рассматривала жалобу на нее и закрыла производство ... в связи с отсутствием каких-либо нарушений в ее действиях", - рассказал он.

По его словам, действующая Высшая квалификационная комиссия судей возглавляемая С. Козьяковым в июне 2016 году не нашла в ее действиях никаких нарушений, а в июле 2016 рекомендовала ее избрать бессрочно.

Темы: суд Автомайдан
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