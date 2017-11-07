Россия отказалась выдать Украине экс-начальника "Беркута" Кусюка

Россия отказала Генеральной прокуратуре в задержании и экстрадиции бывшего командира киевского полка милиции специального назначения "Беркут" Сергея Кусюка.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передают "Украинские новости".

"Россия отказала в его экстрадиции", - рассказал он.

Горбатюк отметил, что Москва объяснила свой отказ тем, что Кусюк является гражданином России, а российское государство не выдает своих граждан.

Как известно, после революции Достоинства заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что заместитель руководителя расформированного спецподразделения "Беркут", полковник Сергей Кусюк, бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".

Летом 2015 Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск.



Позже в украинской прокуратуре заявили, что 30 ноября Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.

12 июня 2017 СМИ сообщили, что бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве.