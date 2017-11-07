Российская власть пыталась "купить" Меджлис - Чийгоз

591 просмотр
Вторник, 7 ноября 2017, 20:49

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти пытались "купить" приверженность Меджлиса.

Об этом Чийгоз сообщил в интервью "Крим.Реалии".

Он рассказал, что россияне предлагали деньги и должности.

"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал", - отметил Чийгоз.

По его словам в Меджлисе "оказалось несколько негодяев-коллаборационистов".

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Темы: Росcия Крым крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия отказалась выдать Украине экс-начальника "Беркута" Кусюка 7 ноября 2017, 19:36
Порошенко подписал: Артисты РФ будут въезжать в Украину с разрешения СБУ 7 ноября 2017, 18:35
Боевики 6 раз обстреляли силы АТО из запрещенного оружия, потерь нет 7 ноября 2017, 18:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ДФС возобновила налоговую проверку Данилюка
Россия отказалась выдать Украине экс-начальника "Беркута" Кусюка
ВРП назначила бессрочно судью, которая лишала водительских прав автомайдановцев
Дуда: Уберите из украинской политики "лиц с антипольскими взглядами"
Все новости
личный опыт

Трое киевлян – о том, как и на чем они экономят в городе

От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ

традиции

Байстрюки, сглаз, нехристи – чего боялись наши предки