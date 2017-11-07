Российская власть пыталась "купить" Меджлис - Чийгоз
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти пытались "купить" приверженность Меджлиса.
Об этом Чийгоз сообщил в интервью "Крим.Реалии".
Он рассказал, что россияне предлагали деньги и должности.
"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал", - отметил Чийгоз.
По его словам в Меджлисе "оказалось несколько негодяев-коллаборационистов".
Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.
25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.
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