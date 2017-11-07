Возле аэропорта "Киев" избили съемочную группу "Радио Свобода"

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Вторник, 7 ноября 2017, 22:08
Михаил Ткач

Неизвестные избили съемочную группу "Радио Свобода" возле аэропорта "Киев" вечером во вторник.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач в Facebook.

"Только что у вип-терминала аэропорта Киев люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности", - написал он.

Ткач рассказал, что били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук.

Кроме того, нападавшие заблокировали авто съемочной группы с регистратором "чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в выход из терминала", - отметил журналист.

Темы: Медведчук Киев драка
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