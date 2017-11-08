Тайфун во Вьетнаме: количество жертв возросло до 89 человек

Количество погибших от тайфуна "Дэмри" во Вьетнаме возросло до 89 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на правительство страны.

По информации агентства, из зоны стихийного бедствия эвакуировали 30 тысяч человек.

Тайфун затопил более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

Ранее правительство Вьетнама сообщало о 27 погибших, еще 22 считаются пропавшими без вести.