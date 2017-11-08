ФИФА оштрафовала украинскую федерацию за поведение фанатов

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Среда, 8 ноября 2017, 01:05

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 000 франков (1 млн гривен) за неправомерные действия болельщиков во время матчей с Косово и Хорватией.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

За игру отбора на чемпионат мира-2018 с хорватами ФФУ наказали на 35 тысяч франков - во время матча фанаты пели оскорбительные песни и использовали лазеры.
Еще 4 тысячи штрафа - за выкрикивание запрещенных лозунгов в поединке с Косово.

Кроме этого, ФИФА вынесла украинской федерации два предупреждения.

Как известно, сборная Украины проиграла в последнем матче квалификации команде Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в России.

Темы: ФИФА футбол
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