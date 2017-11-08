В Крыму прошли обыски у нескольких гражданских активистов

В аннексированном Крыму оккупационные власти в среду утром проводят обыски у активистов в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"В Бахчисарае в очередной раз проходит обыск. На этот раз под прицелом внимания силовиков оказался Сейтумеров Сейтумер – гражданский активист и общественник" – говорится в сообщении.

Сейтумеров работает администратором в кафе Салачыкъ, которым владеет задержанный 11 октября Асанов Марлен (Сулейман).

Сейтумерова увезли в полицию Бахчисарая.

Адвокат пытается попасть к нему. На обыск в доме Сейтумерова адвоката не допускали.



Кроме того, в городе Старый Крым прошел обыск в доме ещё одного активиста – Алимдара (Руслан по паспорту) Белялова Силовики уехали, изъяв телефоны на экспертизу. Активиста не увозили. Со слов Белялова, все участвовавшие в обыске – не местные.

После обыска Белялов обнаружил пропажу 3000 долларов и 60 000 рублей. "Просто унесли, без протоколов и прочей бюрократии", – говорится в сообщении.

Ещё один обыск прошел в посёлке Заречное Симферопольского района в доме Кантимирова Эльдара. У него тоже изъяли телефоны и ноутбук.

По данным "Крымской солидарности", все кроме Сейтумерова, уже не ограничиваются в свободном передвижении, обыски в их домах завершены.

Между тем, 5-х работников общепита, которые трудоустроены у Алимдара Белялова, доставили в райотдел "для беседы".

Кроме того, сообщают об обыске в пгт. Кировское по улице Школьная.