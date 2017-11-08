Двое победителей конкурса в Верховный суд отпустили Пукача

Двое победителей конкурса в Верховный суд – Сергей Слинько и Станислав Кравченко – в 2003 году освободили из-под стражи Алексея Пукача.



Это позволило убийце Георгия Гонгадзе сбежать, пишет адвокат Роман Маселко в Facebook.

"Вы думаете, дела государственной важности поручают случайным людям? Судья С. Слинько, который в 2012 судил Юрия Луценко, оттачивал свои умения выносить нужные законные решения еще в 2003 году", – отмечает он.



"Тогда они вместе с другим будущим судьей "обновленного" Верховного суда С.И. Кравченко изменили содержание Пукача под стражей на подписку о невыезде, что дало ему возможность потом сбежать и скрываться вплоть до июля 2009 года", – уточняет Маселко.



Он напоминает слова адвокат Пукача Сергея Осыки об этом процессе: "Пукач не согласился тогда кого-то сдать, потому все рассыпалось. Потом "отрегулировали" вопрос в суде – поверьте, очень серьезные люди занимались тем, чтобы выпустить Пукача. Потому что команда, скорее всего, была от президента".



"Мои источники подтверждают – была команда. Вот так отрегулировали судили, руководствуясь исключительно командами от президента кодексом", – заявляет Маселко.

Он добавляет, что уже при президентстве Виктора Януковича судьи Сергей Слынько и Вячеслав Наставный судили Юрия Луценко.



Адвокат отмечает, что весь мир признал их решения политически мотивированными, а Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия "во время конкурса не увидели в них никаких проблем".



"Эти судьи благодаря Революции Достоинства и многочисленным жертвам простых граждан поднялись на самую высокую вершину судейской карьеры и являются теперь символом эталонной добродетели, очистки, обновления и настоящего правосудия "по-новому", – возмущается Маселко.



"Очевидно, что такие "судьи" нужны каждой власти. Кучма юзал, Янукович юзал, а Порошенко что – менять национальную традицию? Тем более, что именно они будут судить ТОП-коррупционеров", – добавляет он.