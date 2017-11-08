Музей Богдана и Варвары Ханенко наконец-то отапливают

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Среда, 8 ноября 2017, 10:27

Компания "Киевэнерго" подключила к отоплению Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-секретарь музея Ольга Носко.

"Отопление уже подключили", – сообщила она.

Ранее заместитель генерального директора музея Елена Живкова сообщала, что в музее из-за отсутствия отопления температура держится на уровне +8 градусов, хотя должна составлять +18...+19 градусов.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко заявил об угрозе порчи коллекции картин из-за отсутствия отопления.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко имеет крупнейшее собрание предметов зарубежного искусства в Украине

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