Музей Богдана и Варвары Ханенко наконец-то отапливают

Компания "Киевэнерго" подключила к отоплению Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-секретарь музея Ольга Носко.

"Отопление уже подключили", – сообщила она.

Ранее заместитель генерального директора музея Елена Живкова сообщала, что в музее из-за отсутствия отопления температура держится на уровне +8 градусов, хотя должна составлять +18...+19 градусов.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко заявил об угрозе порчи коллекции картин из-за отсутствия отопления.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко имеет крупнейшее собрание предметов зарубежного искусства в Украине