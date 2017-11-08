НАПК просит Гриневич разобраться с 2 директорами, работающими с родственниками

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло нарушения этического поведения и потенциальный конфликт интересов в работе ректора Одесской национальной академии пищевых технологий Богдана Егорова и директора Краматорского высшего профессионального училища Михаила Куприкова.



Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.



Указывается, что из-за этого НАПК приняло решение о внесении двух предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру образования и науки Лилии Гриневич.



"Установлено, что Богдан Егоров, находясь на должности ректора Одесской национальной академии пищевых технологий, имеет неупорядоченный потенциальный конфликт интересов, обусловленный пребыванием в его подчинении близких ему лиц", - сообщили в НАПК.



В то же время, как сообщили в ведомстве, "у Михаила Куприкова имеется частный интерес, обусловленный семейными отношениями с родной дочерью, что является признаками потенциального конфликта интересов, который имеет постоянный характер".



"Указанные обстоятельства могут повлиять на объективность или беспристрастность принятия должностными лицами решений, или совершение или не совершение действий во время выполнения соответствующих служебных полномочий", - заявили в НАПК.



Согласно предписаниям, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.



Украинская правда