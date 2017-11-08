Посол Великобритании надеется на честные выборы в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф одобрила принятие Верховной Радой в первом чтении нового Избирательного Кодекса.

Как известно, 7 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

За проект закона №3112-1, авторства Андрея Парубия, Леонида Емца и Александра Черненко, проголосовало 226 нардепов.

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