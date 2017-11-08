Посол Великобритании надеется на честные выборы в Украине

321 просмотр
Среда, 8 ноября 2017, 11:13

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф одобрила принятие Верховной Радой в первом чтении нового Избирательного Кодекса.

Как известно, 7 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

За проект закона №3112-1, авторства Андрея Парубия, Леонида Емца и Александра Черненко, проголосовало 226 нардепов.

Читайте также: Избирательный кодекс с элементами неожиданности, или Как коалиция сама себя переиграла

Украинская правда
Темы: Великобритания Украина виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Paradise Papers: принц Чарльз вывел в оффшоры сотни тысяч фунтов 8 ноября 2017, 07:18
Британия упростит получение вида на жительство для граждан ЕС 8 ноября 2017, 04:06
Британская королева вложила в оффшоры 10 миллионов фунтов 6 ноября 2017, 00:04
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Психологическая реабилитация участников АТО в Украине не проводится
НАПК возьмется за лотерейный выигрыш Ляшко только в следующем году
В Крыму прошли обыски у нескольких крымских татар
Хроника 8 ноября. В ожидании счастья после Яценюка и детская больница без будущего
Все новости
рецепты

Что готовить в ноябре: рецепты блюд из сезонных продуктов

выставка

Dance, Dance – о рейвах на постсоветском пространстве

пояснение моз

Почему возникает рак простаты и как его обнаружить