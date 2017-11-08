Порошенко просит разработать новый закон об Антикоррупционном суде

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Среда, 8 ноября 2017, 11:54

Президент Петр Порошенко просит создать в Верховной Раде группу по наработке нового законопроекта об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facbeook.

Президент направил письмо главе Верховной Рады с предложением "принять предусмотренные Регламентом меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно скорее поручить главе профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и затягивание с его созданием считаю недопустимым", – заявил Порошенко.

 
 

Алена Рощенко, УП

Темы: Антикоррупционный суд Порошенко законодательство Верховная Рада
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