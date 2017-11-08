Психологическая реабилитация участников АТО в Украине не проводится

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Среда, 8 ноября 2017, 12:00

Руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталья Зарецкая заявила, что сейчас в Украине не проводится  психологическая реабилитация участников АТО.

Об этом она сообщила "Українським Новинам".

"В этом году программа еще не заработала на самом деле. Психологическая реабилитация предоставлялась только в течение января и февраля, когда был продлен механизм предыдущего года. На сегодня психологическая реабилитация участников АТО в Украине вообще не проводится", - сказала Зарецкая.

По ее словам, это связано с тем, что только сейчас Министерством социальной политики направлен на согласование порядок проведения психологической реабилитации, но он еще не утвержден.

При этом Зарецкая отметила, что по состоянию на аналогичный период 2016 года порядок организации психологической реабилитации был уже полностью согласован.

Она добавила, что уполномоченный Президента по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко направил соответствующий запрос в Кабинет Министров, а также направил разработанный порядок, однако конструктивный ответ пока не получил.

Ранее главный психиатр МОУ начальник клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя Олег Друзь  на  комитете по вопросам здравоохранения заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества.

После ряда возмущенных отзывов военных Министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковника Олега Друзя.

Украинская правда
Темы: АТО
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