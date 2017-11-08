В БПП хотят включить в закон о Донбассе разрыв дипотношений с РФ

2039 просмотров
Среда, 8 ноября 2017, 12:29

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник инициирует включение в законопроект №7163 "о реинтеграции Донбасса"  нормы о разрыве дипотношений с Россией.

Об этом он заявил журналистам в среду, передают "Українські Новини".

"Во время обсуждения финального текста законопроекта на комитете я буду предлагать принять решение, чтобы в заключительные положения включить формулировку об обязательствах Кабинета Министров привести в соответствие с нормами международного права ситуацию взаимоотношений со страной, которая признана агрессором и оккупантом. Это, безусловно, надо понимать как разрыв дипломатических отношений", - сказал Винник.

Нардеп уточнил, что такой правки к законопроекту он не подавал, поскольку срок подачи поправок уже истек.

Винник рассчитывает, что комитет поддержит его инициативу.

Депутат считает, что Министерство иностранных дел должно провести консультации с международными партнерами для того, чтобы посольство третьей страны выступило посредником в коммуникации между Украиной и Россией.

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ранее сообщалось, что нардепы подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.

6 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рассмотреть правки к законопроекту №7163 и перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.

Украинская правда
Темы: БПП Донбасс Росcия Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутат ББП предлагает включить в повестку дня увольнение Авакова 7 ноября 2017, 11:09
В БПП обещают голосовать за открытые списки 6 ноября 2017, 14:08
Шахов дает 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Самарского 4 ноября 2017, 19:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Петренко рассказал, как Кабмин хочет улучшить жизнь бизнеса
Психологическая реабилитация участников АТО в Украине не проводится
Кабмин подготовил закон о защите бизнеса от давления власти
НАПК возьмется за лотерейный выигрыш Ляшко только в следующем году
Все новости
фестиваль

Соул, хаус, электроника: что слушать на AMI Jazz’17

инфографика

Тиражи книг на русском существенно упали, на украинском выросли

made in Ukraine

Gallery 48 – магазин украинской масс-маркет одежды