В БПП хотят включить в закон о Донбассе разрыв дипотношений с РФ

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник инициирует включение в законопроект №7163 "о реинтеграции Донбасса" нормы о разрыве дипотношений с Россией.

Об этом он заявил журналистам в среду, передают "Українські Новини".

"Во время обсуждения финального текста законопроекта на комитете я буду предлагать принять решение, чтобы в заключительные положения включить формулировку об обязательствах Кабинета Министров привести в соответствие с нормами международного права ситуацию взаимоотношений со страной, которая признана агрессором и оккупантом. Это, безусловно, надо понимать как разрыв дипломатических отношений", - сказал Винник.

Нардеп уточнил, что такой правки к законопроекту он не подавал, поскольку срок подачи поправок уже истек.

Винник рассчитывает, что комитет поддержит его инициативу.

Депутат считает, что Министерство иностранных дел должно провести консультации с международными партнерами для того, чтобы посольство третьей страны выступило посредником в коммуникации между Украиной и Россией.

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ранее сообщалось, что нардепы подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.

6 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рассмотреть правки к законопроекту №7163 и перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.