Внести правки в законопроект по Донбассу уже невозможно – Пашинский

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Среда, 8 ноября 2017, 12:54

Сроки внесения поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе истекли.

Об этом заявил глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский, сообщает 8 ноября "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, возможно ли внесение на заседание комитета поправки по дипломатическим отношениям с РФ Пашинский пояснил:

"Все правки опубликованы на сайте комитета… Правки подаются две недели после первого чтения – в регламентный срок".

В то же время, в комментарии журналистам, глава комитета подчеркнул, что поправки о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией в законопроекте по Донбассу в настоящее время нет.

"Это не компетенция данного закона. Процедура установления дипломатических отношений у нас в законодательстве прописана".

В то же время, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли фракция предложение закрепить в законопроекте по Донбассу норму о дипотношениях с РФ, сказал:

"Я хотел бы обсуждать все эти вопросы после окончательной версии документа, когда увидим таблицу ко второму чтению, и после заседания нашей фракции будем живо обсуждать этот вопрос".

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Нардепы подали 653 поправки к президентскому законопроекту.

6 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рассмотреть правки к законопроекту и перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.

В свою очередь секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "БПП" Иван Винник заявил, что хочет инициировать включение в законопроект №7163 нормы о разрыве дипотношений с Россией.

Темы: законодательство Верховная Рада Донбасс
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