Кабмин декоммунизировал Днепродзержинское водохранилище
Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".
Согласно экспертному заключению проекту постановления, водохранилище переименован вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское.
Указывается, что в название водохранилища содержит символику коммунистического режима.
Днепродзержинское водохранилище - одно из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре.
Расположено частично в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
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