Кабмин декоммунизировал Днепродзержинское водохранилище

Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское.



Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".



Согласно экспертному заключению проекту постановления, водохранилище переименован вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское.



Указывается, что в название водохранилища содержит символику коммунистического режима.



Днепродзержинское водохранилище - одно из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре.

Расположено частично в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.