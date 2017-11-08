Представитель ОБСЕ прошел мимо камеры Агеева, посещая его СИЗО

Координатор ОБСЕ в минской гуманитарной группе Тони Фриш, посещая СИЗО, где сидит задержанный на Донбассе российской военный Виктор Агеев, даже не захотел с ним поговорить.

Об этом сообщила в Facebook участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко.

"(На прошлой неделе) координатор ОБСЕ Фриш посетил Старобельское СИЗО и ... даже не спросил про Агеева, не зашел к нему. Сознательная тактика "не видать и не замечать" россиян на Донбассе, это - подыгрывание россиянам, что "их там нет" и их принуждению к "прямому диалогу с республиками", - пишет она.

Геращенко возмущается, что это произошло после того, как она много раз поднимала вопрос Агеева на минской гуманитарной группе и требовала от координатора посетить его, пообщаться, услышать историю "заблудившегося российского военного".

"Такая позиция откровенно вредит процессу освобождения заложников. Это просто недопустимо - не предпринимать никаких попыток посетить украинских пленников в РФ и сознательно и демонстративно "не замечать" российских военных, задержанных на Донбассе", - заявляет она.

Геращенко отметила, что ее поразил этот случай, и она потребует от МИД Украины донести эту информацию до председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Как сообщалось, СБУ направила в суд уголовное производство в отношении Агеева и двух других боевиков ОРЛО.

Их действия квалифицированы по статьям 258 и 263 Уголовного кодекса - создание террористической группы и незаконное обращение с оружием, предусматривающие от 8 до 15 лет тюрьмы.

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.