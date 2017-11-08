Суд отказался принять иск Навального к Путину

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Среда, 8 ноября 2017, 16:06

Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Facebook.

"Позвонили из Тверского районного суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии", - написал Жданов.

Он отметил, что статья 128 Кодексе административного судопроизводства предусматривает только четыре оснований для отказа в принятии.

"Сложно сказать, какой пункт выбрала председатель суда Солопова, посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам", - написал Жданов.

Он добавил, что в любом случае отказ в принятии незаконен, и они его будут обжаловать.

Как известно, ранее Алексей Навальный заявил, что собирается подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.

4 ноября Тверской районный суд Москвы зарегистрировал этот иск Навального.

В феврале 2016 Алексей Навальный уже подавал административный иск к президенту России Владимиру Путину за нарушение последним закона "О противодействии коррупции".

Тогда Тверской суд Москвы отказался принимать иск к рассмотрению, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Темы: Росcия Путин
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