Инцидент избиения журналистов, снимавших Медведчука, уже расследуют

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Среда, 8 ноября 2017, 16:07

По факту препятствования работе журналистов в аэропорту "Киев" начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева 8 ноября.

"По информации, распространенной в СМИ относительно препятствования работе съемочной группы программы "Схемы" в аэропорту "Киев", в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение досудебного расследования в вышеуказанном уголовном производстве поручено следственному отделу Соломенского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве. Процессуальное руководство будет осуществлять Киевская местная прокуратура №9.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

Полный сюжет о перелетах Медведчука и нападении на журналистов "Схем" анонсирован на вечер 9 ноября на UA:Перший.

Украинская правда
Темы: Медведчук СМИ скандал прокуратура
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