Конституционный суд аннулировал декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании в среду отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.

Об этом сообщает El Pais.

Суд также решил принудительно взыскать штрафы в размере 12 000 евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.

В решение суд сообщил прокуратуре, что спикер каталонской палаты Карме Форкадель и члены парламента Анна Симо и Хосе Мария Эспехо продолжают не соблюдать решения суда.

Суд ранее уже отменил закон о референдуме по самоопределению Каталонии, который стал основанием для проведения незаконного плебисцита 1 октября.

Как известно, отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал взять под стражу восьемь членов отстраненного Женералитата Каталонии без права залога.

Европейская правда