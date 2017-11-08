Из-за эскалации с Польшей Порошенко созывает чрезвычайное заседание

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Среда, 8 ноября 2017, 16:37

Глава государства Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования", – указано в сообщении.

Отмечается, что Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения.

Как известно, консультационный комитет является совещательным органом, его возглавляют внешнеполитические советники президентов.

Украинская правда
Темы: Польша Порошенко
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