Из-за эскалации с Польшей Порошенко созывает чрезвычайное заседание
Глава государства Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.
Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования", – указано в сообщении.
Отмечается, что Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения.
Как известно, консультационный комитет является совещательным органом, его возглавляют внешнеполитические советники президентов.
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