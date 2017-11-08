Из-за эскалации с Польшей Порошенко созывает чрезвычайное заседание

Глава государства Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.



Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.



"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования", – указано в сообщении.



Отмечается, что Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения.



Как известно, консультационный комитет является совещательным органом, его возглавляют внешнеполитические советники президентов.