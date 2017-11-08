НАПК вызвало "на ковер" Артема Сытника

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Среда, 8 ноября 2017, 16:58

Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений невыполнения им требований НАПК.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Сытник должен явиться в НАПК 13 ноября с 10:00 до 12:00.

В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал НАПК в предоставлении информации и документов.

О какой именно информации и каких документах идет речь, в агентстве не сообщают.

Там отмечают, что такие действия Сытника являются признаком административного правонарушения.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание относительно подчиненного Сытника - детектива НАБУ Игоря Семака. Его обвиняют в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.

Украинская правда
Темы: НАПК НАБУ Сытник
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