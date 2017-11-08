ГПУ заявляет, что "деньги Онищенко" из Ощадбанка не исчезали

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Среда, 8 ноября 2017, 17:27

Генеральная прокуратура отрицает исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передают "Українські Новини".

"Деньги есть. Указанные средства "Ощадбанк" перечислил на счета Государственной казначейской службы. В дальнейшем Верховная Рада решила судьбу этих денег, определив их целевое использование", - сказал он.

"На этом фоне нам непонятна позиция НАБУ относительно допросов руководства "Ощадбанка", поскольку информацию об этих средствах можно было получить путем обращения в казначейскую службу. Оценку действиям НАБУ должна дать Специализированная антикоррупционная прокуратура", - добавил Енин.

Прокурор продемонстрировал письмо "Ощадбанка" о перечислении денег Онищенко в Госказначейство.

Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Онищенко НАБУ
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