Шуфрич сходил на допрос в Генпрокуратуру

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вместо 14 ноября прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в эту среду и дал показания.

Его заявление по поводу вызова на допрос в ГПУ публикует прес-служба оппоблоковца.

"Я всегда с большой ответственностью относился к своим гражданским обязанностям и был несколько удивлен такой форме приглашения на допрос, учитывая, что мой адвокат общается со следователем, и уже была согласована дата 14 ноября для дачи свидетельских показаний" – говорит Шуфрич.

По словам нардепа, единственным открытым вопросом оставалось только время, учитывая занятость его и следователя.

"Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем", – отмечает Шуфрич.

По словам Шуфрича, он прибыл в Генпрокуратуру 8 ноября в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30.

"По поводу предмета допроса следователь обязал меня воздержаться от комментариев", – резюмирует нардеп.

Как сообщалось, народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу об угрозах со стороны бывшего первого заместителя Администрации президента Андрея Портнова экс-нардепу "Партии регионов" Инне Богословской.