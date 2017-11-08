Шуфрич сходил на допрос в Генпрокуратуру

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Среда, 8 ноября 2017, 18:02

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вместо 14 ноября прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в эту среду и дал показания.

Его заявление по поводу вызова на допрос в ГПУ публикует прес-служба оппоблоковца.

"Я всегда с большой ответственностью относился к своим гражданским обязанностям и был несколько удивлен такой форме приглашения на допрос, учитывая, что мой адвокат общается со следователем, и уже была согласована дата 14 ноября для дачи свидетельских показаний" – говорит Шуфрич.

По словам нардепа, единственным открытым вопросом оставалось только время, учитывая занятость его и следователя.

"Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем", – отмечает Шуфрич.

 По словам Шуфрича, он прибыл в Генпрокуратуру 8 ноября в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30.

"По поводу предмета допроса следователь обязал меня воздержаться от комментариев", – резюмирует нардеп.

Как сообщалось, народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу об угрозах со стороны бывшего первого заместителя Администрации президента Андрея Портнова экс-нардепу "Партии регионов" Инне Богословской.

Украинская правда
Темы: Шуфрич Генпрокуратура
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