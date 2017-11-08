В Москве горел объект службы внешней разведки РФ

На одном из объектов комплекса зданий Службы внешней разведки РФ в Москве возник пожар, связь с тремя сотрудниками пропала.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-бюро ведомства Сергея Иванова.

"Возгорание произошло на одном из технических объектов штаб-квартиры службы внешней разведки в районе Ясенево. До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", - заявил он.

По словам источника агентства, в помещениях двухэтажного строения наблюдается плотное задымление, спасатели не могут выйти на связь с тремя сотрудниками.

"Наблюдается плотное задымление. Не удается выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземном этаже здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для того чтобы обнаружить источник возгорания, пожарные вскрывают железную дверь.

Людей из здания эвакуировали.

На месте работает более 15 пожарных автомобилей.

Позже стало известно, что пожарные спасли двух из трех человек, с которыми не было связи, а поиски третьего пропавшего рабочего продолжаются.

Как отмечает агенство, по состоянию на 19:11 пожар на техническом объекте штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ потушили.

"Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет", - сказал Иванов.