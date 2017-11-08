Гужва заявляет, что ГФС требуют от него уплаты крупной суммы налогов

Игорь Гужва утверждает, что Донецкая ГФС нашла у него нарушения в уплате налогов по указанию руководства. В то же время в ГФС утверждают, что ситуация по Гужве не изменилась, а его активизация направлена ​​на настройку общественности против фискалов.

Об этом Гужва написал в Facebook.

В своей заметке в соцсети он заявил, что Донецкой ГФС приказали найти у него нарушения. По его словам, сначала в ведомстве их не находили, но потом заметили.

"Обнаружили они их не у меня (ко мне претензий нет никаких), а у предприятия, которое мне выплачивало дивиденды. Якобы оно допустило некие нарушения в определении размера своей прибыли. Но наказать за это решили не предприятие, а меня", - утверждает он .

Гужва заявил, что ему пришло сообщение о налоговом решении с требованием оплатить большую сумму налогов. Он заявил, что будет обжаловать это решение сначала в ДФС, а потом в судах.

В то же время источник УП в ГФС заявляет, что ситуация с Гужвой остается такой же, как и полтора месяца назад.

"У нас два производства, одно - уже в суде, второе - ведется следствие. Оба - уклонение от уплаты налогов. По одному - расследование, как по физическому лицу, по второму, которое в суде - по юридическому лицу", - сообщает источник.

В ГФС не знают, с чем связана активизация постов Гужвы в Facebook.

"О суде он прекрасно знает и вызывается туда, как непосредственный участник дела, а по другому расследованию следователи периодически проводят следственные действия. Я расцениваю это как настройка общественности против ГФС", - утверждает представитель ведомства.

По его словам, раздувание комментариев привлекает внимание общественности и повышает рейтинги издания Гужвы.