В Раде не зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по оффшорам Порошенко

Народные депутаты хотели зарегистрировать проект постановления о создании временной следственной комиссии для проверки информации об оффшорных компаниях президента Петра Порошенко, информацию о которых обнародовали журналисты на прошлой неделе. Однако аппарат Верховной Рады отказался регистрировать этот проект постановления.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в комментарии УП.

"Причина отказа - им (аппарату Верховной Рады - ред.) написал регламентный комитет (Пинзеник), что могут регистрировать решение о ВСК только в случае, если все фракции подадут своих кандидатов в состав ВСК", - рассказал Лещенко.

По его мнению, это было сделано, чтобы не делать неприятных для власти временных следственных комиссий.

"После этого мы подали проект постановления о рабочей группе", - добавил он.

Проект постановления о создании депутатской рабочей группы касается вопросов объективного расследования возможных нарушений закона, выявленных в переписке относительно намерений создания оффшорной компании на острове Мэн для Петра Порошенко.

Среди авторов проекта постановления - народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Игорь Луценко, Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов.

Как известно, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".