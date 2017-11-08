Если бы Окуева была под охраной, пострадавших было бы больше - Князев

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Среда, 8 ноября 2017, 21:24

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что если бы Амину Окуеву охраняли, то было бы больше пострадавших.

Об этом он заявил в интервью "Громадському".

"Охрана - не только физическая составляющая. Кстати, это самый маленький сегмент охраны безопасности участников судебного процесса или хода расследования определенного производства. При наличии физической охраны в момент совершения преступления, пострадавших было бы больше", - сказал Князев.

Он уточнил, что когда расстреливали автомобиль, нападавшим вообще не было интересно, сколько людей они убьют.

"Они стреляли именно в тот автомобиль, который имели целью. Поэтому эти инсинуации о наличии или отсутствии физической охраны, вертолетов или квадрокоптеров - чушь", - считает глава Нацполиции.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Амина Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Окуеву и ее мужа совершали нападение.

1 июня 2017 в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: полиция убийство
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