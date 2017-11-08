Главные новости дня – за 60 секунд

Исчезнувшие 156,8 млн долларов, арестованная квартира Авакова-младшего, миллиард гривен для Суркисов от Приватбанка, панацея от давления на бизнес – новости, которые обсуждали 8 ноября.

Об исчезнувших 156,8 млн долларов. В НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.

"Деньги есть. Указанные средства "Ощадбанк" перечислил на счета Государственной казначейской службы. В дальнейшем Верховная Рада решила судьбу этих денег, определив их целевое использование", - заявили в ГПУ.

В ответ на это в НАБУ заявили, что перечисления на счета Госказначейства арестованных средств, является незаконным.

А Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что заявления детективов НАБУ направлены на получение решения суда о спецконфискации.

Об Авакове-младшем. Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

О Суркисах. Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов и 7,8 тысячи евро.

О давлении на бизнес. Кабинет министров разработал законопроект, который должен защитить бизнес от безосновательного давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

О Ляшко. Нацагенство по предупреждению коррупции проверит лотерейный выигрыш в 571 тысячу гривен нардепа и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в следующем году, во время проверки деклараций за 2017 год.