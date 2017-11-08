ДТП в Харькове: водителя Touareg взяли под стражу на 2 месяца

Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Об этом сообщил Вахтанг Гахеладзе в Facebook.

"Геннадий Дронов (водитель Volkswagen Touareg, который стал 2м обвиняемым прокуратурой в катастрофическом ДТП в Харькове 18.10.17г.) решением Киевского районного суда Харькова был взят под стражу сроком на 2 месяца", - написал он.

В суде выбрали эту меру пресечения, поскольку считают, что Дронов может давить на свидетелей или скрыться за границу Украины.

Гахеладзе отметил, что Дронов не признает себя виновным в ДТП.

Как известно, 6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свети от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.