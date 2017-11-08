Российские пограничники задержали 7 женщин на админгранице с Крымом

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Среда, 8 ноября 2017, 23:04

Силовики РФ задержали семерых крымских татарок на административной границе с оккупированным Крымом при въезде со стороны полуострова.

Об этом сообщает "Крым SOS" в Facebook.

Отмечается, что среди задержанных есть жены политзаключенных. На место инцидента подъехал автозак.

Среди задержанных - Лиана Билянова, Фера Абдуллаева, Гузаль Салидинова, Алиме Абдуллаева, Фатма Исмаилова, Куку Мерьем и Зарина Джеппарова.

Их задержали на российском пункте пропуска Армянск - Чаплинка и удерживают в вагоне для допроса. Причина задержания неизвестна.

Темы: Крым крымские татары Росcия
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