Порошенко против разрыва дипотношений с РФ

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Четверг, 9 ноября 2017, 02:31

Президент Петр Порошенко не поддержал идеи разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Об этом после заседания фракции "Блока Петра Порошенко", которая состоялась в Администрации Президента, заявил нардеп от БПП Иван Винник в эфире канала "Прямой", пишет Укринформ.

"Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, она остается на рассмотрении комитета - будем определяться в дальнейшем с модальностями", - отметил Винник.

Как сообщалось, член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерев (фракция "Народный фронт") заявил, что поправка, которая предлагает обязать Кабинет Министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, внесена во второе чтение законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украина на Донбассе.

На заседании комитета по национальной безопасности и обороне секретарь комитета Иван Винник выступил за то, чтобы такая норма была отражена в законопроекте.

В свою очередь глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что внести правки в законопроект по Донбассу уже невозможно.

Темы: дипломатические отношения Росcия Порошенко
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