Женщин, которых на админгранице с Крымом задержали оккупанты, отпустили

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Четверг, 9 ноября 2017, 03:29

Семерых крымских татарок, задержанных российскими силовиками на административной границе с оккупированным Крымом, отпустили.

Об этом сообщил в facebook журналист Антон Наумлюк.

"Всех удерживаемых на админгранице девушек отпустили", - написал он.

Как сообщалось, женщин задержали на контролируемом оккупантами пункте пропуска Армянск. Среди них были жены политзаключенных. Причина задержания неизвестна.

Темы: Крым крымские татары оккупация Росcия
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