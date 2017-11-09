Сутки в АТО: 19 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения.

Так, на Приморском направлении во второй половине дня российско-оккупационные группировки в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по защитникам Павлополя.

На подступах к Донецку боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Зайцевого.

Однако больше всего обстрелов вечером было на Луганском направлении. Здесь оккупанты из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты ВСУ у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов, около 18 часов был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

Как отметили в штабе, огнем в ответ украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника.

Как сообщалось, один украинский военнослужащий погиб в результате огневого противостояния с противником на Донецком направлении.