Порошенко собирал БПП на Банковой вечером

В среду вечером состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с президентом Петром Порошенко.



Как рассказали "Украинской правде" собеседники в БПП, встреча 8 ноября состоялась на Банковой.



"На одной из последних встреч президент пообещал раз в месяц встречаться с фракцией. Вот и встретился", – рассказала депутат Ирина Фриз.



Другие собеседники к БПП сообщили, что говорили с президентом о законах, за которые должны голосовать в четверг. В частности, речь шла о законах о приватизации, об изменении закона о госслужбе и об изменениях в бюджете-2017.



Некоторые депутаты интересовались также вопросами своих округов и кадровой политики в областях.

На заседании фракции присутствовал и премьер-министр Владимир Гройсман, рассказал заместитель главы фракции Алексей Гончаренко "Українським новинам".

Нардеп подтвердил, что обсуждали результаты работы за 2 месяца и запланированные законопроекты о приватизации государственного имущества, внесение изменений в государственный бюджет на 2017 год и проект госбюджета на 2018 год.

Гончаренко добавил, что фракция БПП поддержит законопроект о приватизации в первом чтении.