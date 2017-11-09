Собчак сделала новый выпад в сторону Путина на американском ТВ

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает правильными санкции Запада в отношении олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом она заявила в эфире американского телеканала CNN.

"Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые были созданы. Мы нарушили международное законодательство", - цитирует ее слова Deutsche Welle.

По словам Собчак, она поддерживает санкции, наказывающие связанных с Путиным олигархов, но считает неправильным, что они отражаются на обычных россиянах.

"Путин - это не Россия… Почему нужно наказывать россиян за политику человека, которого они не поддерживают и который не позволяет нам провести честные выборы?" - подчеркнула она.

Как известно, 24 октября претендующая на пост президента России Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым – украинский, а Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией полуострова.

Позже она предложила провести в оккупированном Крыму новый референдум.