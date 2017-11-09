Соболев заявил, что его хотят уволить

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Четверг, 9 ноября 2017, 13:25

Нардеп от партии "Самопомич" Егор Соболев заявил, что нардепы от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" собирают подписи, чтобы освободить его от должности главы парламентского комитета по противодействию коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вообще мне этим угрожают с весны. Но сейчас подготовка активизировалась.Коллеги по комитету, делегированные к нам "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом", рассказали, что их заставляют поставить подписи под обращением в парламент с просьбой назначить другого председателя", - написал Соболев.

Он отметил, что эту должность предлагают представителя от "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Нардеп считает, что причина заговора в его позиции по созданию антикоррупционного суда, назначении аудитора для Антикоррупционного бюро и в позиции по законодательству о е-декларировании.

"Мы уже полтора года не позволяем почертить законодательство о е-декларировании. В частности, воплотить идею Анатолия Матиоса и освободить от обязанности показывать свое состояние и имущество чиновников, которые "выполняют задачи в интересах обороны и безопасности государства". Как Вы понимаете, все топ-коррупционеры сразу станут такими "защитниками", - сказал он.

"Для освобождения меня нужно 226 голосов членов парламента. Топ-коррупционерам, которые собирают эти голоса, я хочу сказать: удастся ли вам это или нет, ваша система управления государством обречена", - заявил Соболев.

Одновременно, по словам депутата от фракции "Народный фронт", подобные решения могут принимать лишь члены комитета. 

Он уточнил, что на заседании фракции вопрос об увольнении Соболева не поднимался.

"На сегодня официально вопрос такого рода во фракции не обсуждался, впервые от вас об этом слышу", - ответил Емец на вопрос журналиста "Украинской правды".

Ранее Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко. он пообещал лично за это проголосовать.

Украинская правда
Темы: Соболев Самопомич БПП Народный фронт комитеты
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