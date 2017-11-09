Рада не смогла отозвать депутатский законопроект об Антикоррупционном суде

Депутаты Верховной Рады с двух попыток не смогли отозвать законопроект о создании Антикоррупционного суда №6011, внесенный группой депутатов.

Ставя на голосование этот вопрос, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что отзыв законопроекта является обязательством нардепов перед Венецианской комиссией.

"Ставлю предложение об отзыве проекта закона 6011 с повестки дня, прошу поддержать", - сказал Парубий.

Это решение поддержали 192 народных депутата.

"Не все сориентировались. Прошу зайти в зал, коллеги. Займите рабочие места. Это формальное решение – одна секунда. Прошу всех поддержать. Мне все председатели фракций подтвердили поддержку этого решения", - призвал Парубий.

Со второй попытки за отзыв проголосовали 196 нардепов.

"Не все сориентировались. Нет, коллеги, я прошу еще раз. Я поставлю... Хорошо, я поставлю еще после обеда", - сказал Парубий.

Он призвал депутатов провести по этому поводу консультации и проголосовать за отзыв после обеда.

После этого спикер закрыл утреннее заседание сессии.

Ранее Парубий объяснял, что отозвать из повестки дня закон об Антикоррупционном суде необходимо для того, "чтобы расчистить путь для внесения нового законопроекта".